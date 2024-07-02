Habib Nurmagomedov'un hesaplarına el konuldu

Federal Vergi Servisi, Ultimate Fighting Championship'in (UFC) eski şampiyonu Habib Nurmagomedov'un hesaplarına el koydu. Bakanlığın, sporcunun hayır kurumunun hesaplarının yanı sıra MMA Ligi Eagle FC'den gelen paraları da bloke ettiği bildirildi.

Habib kariyerini karma dövüş sanatları savaşçısı olarak bitirdikten sonra kısa bir süre önce iş hayatında şansını denemeye karar verdi. Sporcular için gıda ürünleri satmaktan Eagle FC dövüş liginin tanıtımına kadar farklı yönlerde birkaç girişimde bulundu. Eski UFC şampiyonu ayrıca bir restoran zinciri ile bir seyahat acentesi kurdu ve en son BAE'de ciddi bir ticari yatırımda bulundu.

Şirketler ciddi kar elde etmeye başladıktan sonra Habib aniden ortaklarından ayrıldı ve şirketlerin yönetimine ilişkin tüm yetkileri yakın akraba ve arkadaşlarına devretti. Dahası Sildi, First Mobile gibi şirketlerin yanı sıra Eğitim, Spor ve Sosyal Girişimleri Geliştirme Fonu gibi şirketleri finanse etti.

Bu davranış, eski UFC şampiyonunun işinde büyük denetimlerin nedeni haline gelen Federal Vergi Servisi'nin ilgisini çekti. Denetimler sırasında Nurmagomedov'un birçok şirketi kapatıldı. Mesela turizmle uğraşan şirketi Hikmet Seyahat, belgelerdeki yanlış bilgilerle yakalandı. Federal Vergi Servisi ayrıca sporcunun toplam borcunun 309 milyon rubleden fazla olduğunu tespit etti.