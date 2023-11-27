Hablemitoğlu davasında tanıktan şok ifade. 'Tetiği çekeni biliyorum'

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı çerçevesinde firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’inde arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

KAYNAK: İHA
Hablemitoğlu davasında tanıktan şok ifade. 'Tetiği çekeni biliyorum'

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini belirtti.

ekran-goruntusu-2023-11-27-175619.jpg

FETÖ TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUNLAR OYNUYOR DEMİŞ

Duruşmada tanık sıfatıyla yer alan A.N., Necip Hablemitoğlu'yla siyasi konularda konuştuklarını ifade ederek, "FETÖ’den bahsediyordu. Elebaşı Gülen'in eylemlerinden konuşurduk. Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi" diye konuştu.

ekran-goruntusu-2023-11-27-175258.jpg

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Tanık E.P.’de Hablemitoğlu ile uzun süreli arkadaş olduklarını ifade etti. Vefat ettiği gün dönemin terörle şube müdürünün kendisini aradığını aktaran tanık, "Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor' dedi. Bana olaydan birkaç ay önce Necip'i çok seviyorum ben diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu aramada çok ilginç” dedi.

"TETİĞİ ÇEKENİ BİLİYORUM AMA SÖYLERSEM DURUŞMA SALONLARINDAN KURTULAMAM"

Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken kişiyi bildiğini iddia eden tanık E.P., "Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Sordum O.K.’ya 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim bundan sonrada polislerimiz sürdürsün" dedi.

Avukat ve tanık beyanlarının ardından duruşma, yarın devam etmek üzere ertelendi.

İlgili Haberler
FETÖ nedeniyle içeride olan Metin Topuz tahliye edildi iddiası
FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı
FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı
Üst düzey FETÖ’cü yakalandı
Üst düzey FETÖ’cü yakalandı
FETÖ üyeliğiyle yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında istenen ceza belli oldu
"Darbe Araştırma Komisyonu'na siz mi gelmediniz yoksa Erdoğan mı izin vermedi?”. TBMM’de Hakan Fidan’a 15 Temmuz soruları
Kendi ordusuna FETÖ ile kumpas kurduğunu itiraf eden Rasim Ozan'a Generalden muhteşem cevap
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda Spor
Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda
Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı Gündem
Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı
O bozukluk en çok kimde görülür Sağlık
O bozukluk en çok kimde görülür
Bursaspor'un stadının yeni adı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu Spor
Bursaspor'un stadının yeni adı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs bariyere ok gibi saplandı Gündem
Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs bariyere ok gibi saplandı