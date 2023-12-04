Hablemitoğlu davasında yeni gelişme: Firari sanığın avukatının talebi reddedildi

Mahkeme, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın avukatının ‘tutuklanmama güvencesi’ talebini reddetti. Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına ve sanık Mehmet Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi.

Savcı yeni tanık dinlenmesini istedi

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz 10 sanık katıldı. FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen’in de firari sanık olduğu davanın duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek yeni tanık dinlenmesini istedi. Sanık Enver Altaylı ise ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Sanıklardan mahkemeye talepler

Duruşmada söz verilen sanık Levent Göktaş, avukatlık mesleğini icra edebilmek için davaların yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Narin ise ev hapsi kararının kaldırılmasını istedi. Sanık Aydın Köstem de dosyada kendisine ait olmayan bir telefon numarasının yer aldığını belirterek, bu numaranın kimin olduğunun araştırılmasını talep etti.

Mahkemenin ara kararı

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın avukatının ‘tutuklanmama güvencesi’ talebini reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Mehmet Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına, sanık Levent Göktaş’ın şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, sanık Aydın Köstem’in talebinin araştırılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

'DURUŞMALARA HEP KATILACAĞIM'

Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, “Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.

'VİCDANEN ÇOK RAHATIM'

Ara karar öncesi söz alan Aydın Köstem, "Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Diğer sanık Mehmet Narin ise "İddia makamı benim cinayetle bir ilgi alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK’dan onurumla şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde” diye konuştu.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, “Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil devletimizi de zor duruma sokacaktır” dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Tanıkların dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Bozkır'ın avukatının 'tutuklanmama güvencesi' taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024’e erteledi.