Habur Gümrük Kapısı'nda rekor, 850 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İHA
Habur Gümrük Kapısı'nda rekor, 850 kilo eroin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirdi.

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olma özelliği taşıyan bu operasyon, narkotik suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan aramada, araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası olarak tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadelede 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı ve rekor yakalamalarla zehir tacirlerine göz açtırmadığı vurgulandı.

aw172413-01.jpg

aw172413-03.jpg

aw172413-06.jpg

aw172413-02.jpg

aw172413-04.jpg

aw172413-05.jpg

aw172413-07.jpg

Son Haberler
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 Yaralı Dünya
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 Yaralı
Diyarbakır'da mendil almayı reddetti: Acımasızca darbedildi Video
Diyarbakır'da mendil almayı reddetti: Acımasızca darbedildi
Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet ediyor Dünya
Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet ediyor
Antalya'da sokak ortasında kız çocuğuna saldırdı: Savunması 'pes' dedirtti! Video
Antalya'da sokak ortasında kız çocuğuna saldırdı: Savunması 'pes' dedirtti!
Muhtar adaylığı çatışması: 9 Yaralı, 2 gözaltı! Yerel Haberler
Muhtar adaylığı çatışması: 9 Yaralı, 2 gözaltı!
Tarikattan kovulan Cübbeli Ahmet videonun montaj olduğunu iddia etti Gündem
Tarikattan kovulan Cübbeli Ahmet videonun montaj olduğunu iddia etti