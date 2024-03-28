Habur Gümrük Kapısı'nda rekor, 850 kilo eroin ele geçirildi

Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olma özelliği taşıyan bu operasyon, narkotik suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan aramada, araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası olarak tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadelede 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı ve rekor yakalamalarla zehir tacirlerine göz açtırmadığı vurgulandı.