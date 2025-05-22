Hac hayali kabusa döndü. 60 milyonluk vurgun

Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Operasyonda 272 adet pasaport ele geçirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyen bazı vatandaşların 60 milyon lira civarında dolandırıldığı bildirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşların yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri ve adresleri tespit edilen H.D. ve S.D. Tokat'ta, M.U, M.R. ve M.L. ise Kayseri'de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 272 pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.