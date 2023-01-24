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Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Diyanet, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 02:03
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Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

NTV'nin haberine göre; vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek Kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Kayıtların ardından hac kura tarihinin açıklanması bekleniyor.

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