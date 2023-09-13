Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2024 yılı Hac ön kayıt işlemlerine ilişkin duyuruda bulundu. Hac ön kayıtları için e-Devlet üzerinden kayıt gerçekleştirmek gerekiyor. Peki, Hac kayıtları ne zaman? 2024 Hac ön kayıtları ne zaman nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı Hac ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac kayıt takvimiyle birlikte hac ön kayıt tarihleri de belli oldu.

2023/ 2024 HAC ÖN KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hac ön kayıtları 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 liralık hac ön kayıt ücreti yatıracak. Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.

2023/ 2024 HAC KAYITLARI

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecektir.

İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlar, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.