Hac ön kayıtları başlıyor! İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Erbaş, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.