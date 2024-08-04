Hac ön kayıtları başlıyor! İşte detaylar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hac ön kayıtları başlıyor! İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Erbaş, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.

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