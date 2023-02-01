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Binlerce yıllık geçmişe sahip hacamatın faydaları saymakla bitmiyor

Hacamatla ilgili merak edilenleri tek tek açıklayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, hacamat yapmak isteyenleri uyulması gereken konularda uyardı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:37
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Hacamatın faydaları

Binlerce yıllık geçmişe sahip hacamatın faydaları saymakla bitmiyor
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İHA’nın haberine göre; Günden güne önemi her geçen gün artan, genel olarak kronik ağrıları tedavi etmek için kullanılan hacamat, özellikle sırt ağrısı ve baş ağrılarında büyük faydası olduğu biliniyor.

Uzm. Dr. Erhan Özfidan, dünya genelinde birçok insan tarafından tedavi niyetiyle kullanılan bir yöntem olan hacamat hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, “Yorgunluk ve halsizlik gibi şikâyetlerde ve sık sık hastalanan kişilerde de sıklıkla yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İnsanların sırtına kupa konularak vücuttaki kirli kanların atılması yöntemiyle uygulanan eski bir tedavi yöntemi olan hacamat, adeta bir şifa niteliği taşıyor.

“KÜÇÜK KESİLER YAPILARAK TEKRAR VAKUMLA VÜCUTTAKİ KİRLİ KANIN ALINMASI İŞLEMİDİR”

Hacamatın vakum yöntemiyle vücuttaki kirli kanın alınması ve kan dolaşımının hızlanması nedeniyle yapılan bir uygulama olduğundan bahseden Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Hacamat, deri altındaki dokularda biriken ve biriktiği noktalardaki ilgili organın beyin ile iletişimini sağlayan, sinirleri tıkayan atıl kalmış kan ile maddelerin vakum aracılığıyla dışarıya atılma işlemine denir. Hacamata aynı zamanda ıslak kupa tedavisi de denmektedir. Hem herhangi bir hastalıktan dolayı hem de sağlıklı kalmak amacıyla vücudun belirli bölgelerine vakum uygulandıktan sonra küçük kesiler yapılarak tekrar vakumla vücuttaki kirli kanın alınması işlemidir” dedi.

Dr. Erhan Özfidan; astım, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum rahatsızlıklarında da önemli bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

“Hacamatın direnç sisteminden tutun da ruhsal sıkıntılara kadar birçok hastalığa iyi geldiği kanıtlanmıştır. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar tedavi niyetliyle kullanıldığı bilinmektedir. Hacamatın faydalarından da kısaca bahsedecek olursak, vücut sistemini güçlendirmede, geçemeyen vücut ağrılarında, yolu astım, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum rahatsızlıklarında, fıtık gibi iskelet sistemi hastalıklarında, adet düzensizliğinde, baş ağrıları gibi hastalıklarda fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Bunun dışında zaman zaman yaşadığımız yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerde ve sık sık hastalanan kişilerde de sıklıkla yapılmaktadır”

“HACAMAT MUTLAKA HİJYENİK ORTAMLARDA VE UZMAN ELLERDE YAPILMALIDIR”

Hacamat yaptırmak isteyenlerin dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Öncelikle belirtmem gerekir ki; Hacamat, hijyenik ortamlarda ve uzman ellerde yapılması gereken tıbbi bir uygulamadır. Hastanın enfeksiyon kapmaması açısından son derece önemlidir. Uygulamaya gelmeden önce hastaların 2 saatlik bir açlıkla gelmeleri gerekir. Genel olarak hacamatın herhangi bir zararı bulunmamaktadır ama bazı kronik hastalıklarda, kanser tedavisi gören hastalarda (kanser tedavisinden sonra yapılabilir) hacamatı önermiyoruz. Hacamat hastalıklara karşı tedaviye destek olarak kullanılmalıdır. Koruyucu niyetle yapıldığı için direnç sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korumaktadır. Önemli olan bir diğer konu da hacamat için bazı günler mevcut. Bu günlere dikkat edilerek yapılması hem sağlık açısından hem de manevi açıdan kişiye fayda sağlayacaktır. Hastanemizde hijyenik şartlarda hacamat işlemini yapmaktayız. Hastalarımızın bu günlere özen göstererek gelmelerinde fayda olacaktır” diye konuştu.

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