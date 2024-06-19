Hacda ölenlerin sayısı 550'yi geçti. Mekke sokakları cesetlerle doldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacda ölenlerin sayısı 550'yi geçti. Mekke sokakları cesetlerle doldu

Sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı Mekke'de hac ibadetini yapan 550'den fazla hacı hayatını kaybetti.

Suudi yetkililer, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar arasında ölenlerin en az 320'sinin Mısır vatandaşı olduğu, 60 Ürdünlü ve 23 Tunuslunun da aynı nedenlerle öldüğü açıklandı.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan Türk hacılardan da 23 tanesinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer ölenlerin yanı sıra 2.000'den fazla kişinin sıcak çarpmasına bağlı sağlık problemlerinden dolayı tedavi altında tutulduğunu söyledi.

Gölgede bile 52 dereceye varan sıcaklıklar hakkında hacıları sürekli olarak uyarak Suudi yetkililer gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Mekke'nin en büyük morglarından Al-Muaisem'de şu an 550 ceset bulunuyor. Pek çok hacı ise Mekke sokaklarında denk geldikleri ölülerin videolarını çekerek Suudi yetkilileri gerekli önlemleri almamakla suçluyor.

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