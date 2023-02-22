Tanju Özcan’a su fırlatan AKPli Hacer Çınar’ın 'Rabbim ömrümü Erdoğan'a ver. Ömrüm size helal olsun'' dediği ortaya çıktı

Bolu Belediyesi'nde çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar, belediye başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmış ve Özcan'a hakaretler ederek; 'ahlaksız, pislik adam' demişti.

Hacer Çınar’ın 2016 yılında ‘taşeron işçiyken’ yaptığı bir konuşma ise yeniden gündeme geldi. Taşeron temizlik işçiliğinden sendika başkanlığına ve daha sonra Bolu Belediye Meclis üyeliğine seçilen Çınar, Dünya Kadınlar Günü 5.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda Erdoğan’ın gözlerini yaşartan bir konuşma yaptı. Çınar'ın bu konuşmadan sonra önlenemez yükselişi başladı.

‘‘RABBİM LÜTFEN BENİM ÖMRÜMÜ ONA VER’’

Çınar yaptığı konuşmada;

‘Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet ömrü buna vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam’a herkes güzel hizmet edemez’ dedi.

TAŞERON İŞÇİLİKTEN MECLİS ÜYELİĞİNE

Hacer Çınar hakkında ise çeşitli iddialar gündeme getiriliyor. 2019 yılında Bolu Havadis’in haberine göre Çınar, temizlik işçiliğinden belediye meclis üyeliğine kadar yükselmiş. Haberde, ‘’Ak Parti referansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve eline süpürge dahi almadan önlenemez bir yükseliş yaşayan Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, emek harcamadan, alın teri dökmeden siyasi destekle ilerlemesiyle dikkat çekiyor.

İzzet Baysal Devlet Hastanesinde işe başladığında lise mezunu dahi olmayan ve liseyi dışardan bitirmeye çalışan Hacer Çınar’ın hayatı o dönem Ak Parti İl yönetiminde yaşanan değişiklik ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a okuduğu mektupla biranda değişti’’ deniliyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesi'nin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisi'nden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi.

Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi. Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri ve su şişesini Tanju Özcan’a fırlattı.

Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.