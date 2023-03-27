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Hacer Foggo CHP'den aday adayı oldu

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den aday adayı oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:46
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Hacer Foggo Cumfuriyet Halk Partisi'nden aday adayı oldu

Hacer Foggo CHP'den aday adayı oldu
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CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi, değerlendirme aşaması başladı.

Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı.  CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke aday adaylığı başvurusu yapmadı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday listelerinin belirlenmesi için kurulan 8 kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor. MYK üyelerinden oluşan komisyon; aday adayları ile mülakat yaparak dosyaları inceleyecek.

Sonuç, rapor olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sunulacak. Milletvekili listelerinin son şekli de o rapora göre verilecek.

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