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Gözyaşları içinde kocasının vurulma anını anlattı

Eskişehir’de güvercin çalmak için giren hırsızın kocasını öldürme anlarını anlatan Hacer Pınar, “Çocukların ve güvercinler öksüz kaldı” dedi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:09
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Hacer Pınar kocasının vurulma anına dair konuştu

Gözyaşları içinde kocasının vurulma anını anlattı
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Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak’ta bulunan Hüseyin Pınar’a ait müstakil eve hırsız için giren zanlı Neşat T., çatıda bulunan güvercinleri çalmak isterken karşılaştığı evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar’a tabanca ile ateş ederek öldürüp kuşları almadan kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipler tarafından çevreden toplanan bin 250 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan bir evde saklandığı tespit edilen ve yakalanan Neşat T., yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"ÜÇ EL SİLAH SESİ GELDİ"

Olayı anlatan Hacer Pınar, "Kocam gece saat 01.30 ile 02.00 arasında bana telefon etti. 'Benim karnım çok aç, geleyim de yemeği hazırla' dedi. 'Gel Hüseyin’im hazırlıyım' dedim. Hazırladım sofrayı öylece duruyor. Daha sonra 'Benim canım meyve istedi' dedi.

Bende meyve götürdüm. Sonra tuvalete gittim. Dışardan bir ses duydum. Hüseyin’e söyledim. Kuşların bulunduğu alana çıktı. Sonra küfür ederek 'Kuşları götürmüşler' dedi. Bahçeye baktı kimse yoktu bir de çatıya bakayım dedi. Sonra boğuşma sesi geldi. 'Hüseyin bırak, polis çağıralım' dedim. Ardından üç el silah sesi geldi. Hüseyin 'Bana ses ver dedim' sonra bana ses vermedi" dedi.

"ÇOCUKLARIM VE KUŞLARI ÖKSÜZ KALDI"

Ölen Hüseyin Pınar’dan geriye kalan kuşları ise bahçede yağmur altında kaldı. Kuşların ve çocuklarının yetim kaldığını belirten Hacer Pınar, “Ben kuşlara bakamam biliyorum, öksüz kaldılar. Benim kızım da öksüz kaldı oğlum da öksüz kaldı. Bunlar uçup gidecek. Benim çocuklarım ne olacak. Ben beş yaşındaki kızıma ne diyim. Cevap verin bana ne diyim. Gözümün önünde vurdu" diye belirtti. (İHA)

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