Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde Fakülte Dekanı ve Üniversite Rektörünü protesto etti

Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde protestolar bitmek bilmiyor. 19 Mart operasyonlarına tepki için ayağa kalkan üniversite gençliği eylemliliğine bu sefer de Hacettepe Üniversitesi'nde devam etti.

ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ

Evrensel'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde fakülte dekanının ve atanmış rektörün konuşması sırasında sırtını dönerek protesto etti.

Mezuniyet için düzenlenen törende söz alan fakülte birincisi "Bu mezuniyet, haklının inadıyla geleceğe yürüyeceğimiz, bir bitişin değil; direnişin ve dayanışmanın, durmanın ilanıdır" sözleriyle tamamladı.

Tören sırasında mezun öğrenciler, fakülte dekanı ve rektörün sahnedeki konuşmalarını sırtlarını dönerek protesto etti.

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