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  • Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı. Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı

Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı. Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı

Hacettepe Üniversitesi'nde öğle yemeğinde bir öğrencinin tabağından "mermi çekirdeği" çıktı. Sosyal medyada kullanıcılar, "Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı." dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:33
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Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı

Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı. Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı
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"Hacettepe Ayakta" isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa "Hacettepe Üniversitesinde öğle yemeğinde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı" notu düşüldü.

Pilavın içinden çıkan mermi çekirdeği görenleri hayrete düşürdü.

Söz konusu tweet 3.5 milyondan fazla görüntülenme alırken kullanıcılar, "Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı." demekten kendilerini alamadı.
 

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Yurtsever Devrimci
5.01.2023 12:00
Tarikat-Mafya ortaklığıyla yönetilen ülkede ne bekliyordunuz.  
 
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