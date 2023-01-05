Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı. Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı

"Hacettepe Ayakta" isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa "Hacettepe Üniversitesinde öğle yemeğinde bir öğrencinin tabağından 'mermi' çıktı" notu düşüldü.



Pilavın içinden çıkan mermi çekirdeği görenleri hayrete düşürdü.



Söz konusu tweet 3.5 milyondan fazla görüntülenme alırken kullanıcılar, "Siyasi cinayetlerden sonra bir de bu çıktı." demekten kendilerini alamadı.

