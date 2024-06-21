Hacı adayı şemsiyesiyle şeytana ateş etti. Taşları el bombası gibi fırlattı

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden bir kişi, şeytan taşlama sırasında sıra dışı davranışlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Taş atmakla yetinmeyen bir hacı, elindeki şemsiyeyi makineli tüfek gibi kullanarak şeytana ateş ediyormuş gibi hareketler yaptı.

Başka bir hacı adayı şemsiyesiyle ateş eden adamın yanına gelerek uyarılarda bulundu. Adaman verdiği cevap üzerine uyarıyı yapan kişi gülerek uzaklaşırken, o ise şemsiyesiyle "ateş etmeye" devam etti.

Sonra elindeki taşları da el bombası gibi fırlatan kişinin davranışlarını başka bir hacı adayı cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenleri güldüren görüntüler sosyal medyada viral oldu.