Hacı adayı şemsiyesiyle şeytana ateş etti. Taşları el bombası gibi fırlattı

Düzenleme: Kaynak: ARTI49
Hacı adayı şemsiyesiyle şeytana ateş etti. Taşları el bombası gibi fırlattı

Mekke Mina'da şeytan taşlayan bir Müslüman'ın görüntüleri şok etti. Elindeki şemsiyeyi makineli tüfek yapıp, taşları da el bombası gibi atan kişinin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden bir kişi, şeytan taşlama sırasında sıra dışı davranışlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Taş atmakla yetinmeyen bir hacı, elindeki şemsiyeyi makineli tüfek gibi kullanarak şeytana ateş ediyormuş gibi hareketler yaptı.

Başka bir hacı adayı şemsiyesiyle ateş eden adamın yanına gelerek uyarılarda bulundu. Adaman verdiği cevap üzerine uyarıyı yapan kişi gülerek uzaklaşırken, o ise şemsiyesiyle "ateş etmeye" devam etti.

Sonra elindeki taşları da el bombası gibi fırlatan kişinin davranışlarını başka bir hacı adayı cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenleri güldüren görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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