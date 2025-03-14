"Hacı Baba" tuzağıyla büyük vurgun yaptılar. Dikkat dikkat... Sizin de başınıza gelebilir!

Kocaeli'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. "Hacı Baba" ismiyle vatandaşları kandıran bir aile, manevi inançları istismar ederek 2 milyon TL topladı. Üç sanık tutuklanırken, detaylar pes dedirtti.

Kocaeli’de, dini inançları suistimal ederek vatandaşları dolandıran bir aile, "Hacı Baba" adını verdikleri manevi bir varlık üzerinden insanları kandırarak 2 milyon TL topladı.

Şikayetler sonrası başlatılan soruşturmada, 54 yaşındaki S.S., 37 yaşındaki oğlu K.S. ve dini nikahlı eşi 51 yaşındaki B.H. tutuklanırken, 32 yaşındaki kızları M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA VE ALTIN TOPLADILAR

Şüphelilerin, mağdurlara "Hacı Baba" isimli manevi bir kişinin cin musallat olan insanlara yardım ettiğini, bağış yapanları ise belalardan koruyacağını söyledikleri belirlendi. Bu sözde yardımlar için para ve altın toplayan aile, mağdurlardan çevrelerindeki insanlardan da bağış almalarını istemiş. "Sadaka" ve "infak" adı altında alınan paraların, aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

"HACI BABA"DAN MESAJLAR

Şüpheliler, WhatsApp üzerinden mağdurlarla iletişim kurarak dini sohbetler düzenledi. İncelemelerde, "Hacı Baba" ismiyle kaydedilen numaranın aslında S.S.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar, kendilerine manevi yükseliş vaadiyle mesajlar atıldığını, para göndermeleri için baskı yapıldığını anlattı.

"SIR AİLEYDİ"

Şüphelilerin Gölcük’te kiraladıkları evde dini sohbetler düzenledikleri öğrenilirken, komşuları ailenin içine kapanık olduğunu söyledi. Komşulardan Mümin Çalışkan, “Kimseyle selamlaşmazlardı. Dışarıdan bakınca bile farklı bir halleri vardı. Polisler geldiğinde dolandırıcılığı öğrendik” dedi.

"ALTINLARI CİNLER GÖTÜRDÜ"

Mağdurların ifadelerine göre, şüpheliler toplanan altınları yatak odasında saklıyor, daha sonra “Altınları cinler aldı” diyerek insanları daha fazla bağış yapmaya teşvik ediyordu. Mağdurlar, yaşadıkları korku ve tehditler nedeniyle uzun süre şikayette bulunamamış.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanık S.S., savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, topladıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını iddia etti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerken, davanın önümüzdeki aylarda başlayacağı öğrenildi.