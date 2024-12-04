Hacı Sabancı'nın babalık davasında flaş gelişme!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Çift, Los Angeles’ta bir otelde tatil yaptı.

Bu tatilden sonra 2015’e kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otellerde buluştu. Çiftin arası 2019’da bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlilik yaptı. Ancak Fatma D.’nin bu evliliği pek uzun sürmedi.

İddiaya göre Fatma D. Boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım istedi. O dönem yeniden görüşmeye başlayan ikili o gece birliktelik yaşadı.

Evliliği sürerken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

SABANCIYA BABALIK DAVASI AÇTI

Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açtı ve Fatma D.'de Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.

Fatma D. mahkemeden 3 yaşındaki Uzay'ın daha fazla mağdur olmaması için, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini istedi.

DNA TESTİ VERECEK

Mahkeme ara kararını açıkladı. Sabancı’nın ‘Uzay’ isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hacı Sabancı, Fatma D. ve 3 yaşındaki ‘Uzay’ isimli çocuğu DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti bu sayede yapılacak.