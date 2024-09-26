Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu

Sabah yazarı Bülent Cankurt, F. D. isimli bir kadının yaz başında 3 yaşındaki oğlu U.D.’nin Hacı Sabancı'dan olduğunu ileri sürerek açtığı babalık davasının sonuçlandığının konuşulduğunu yazmıştı. Gazeteci Cankurt, yapılan DNA incelemesi sonucu çocuğun Hacı Sabancı’dan olduğunun kesinleştiğinin iddia edildiğini aktardı.

ÇOCUĞU NÜFUSUNA GEÇİRMESİNİ İSTEMİŞTİ

Eğer bu iddia doğruysa Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu oldu.

F.D. isimli kadın 3 yaşındaki çocuğunun Hacı Sabancı’dan olduğunu iddia ederek babalık davası açmış ve DNA incelemesinin ardından çocuğunun Hacı Sabancı’nın nüfusuna geçirilmesini istemişti.

YAZIŞMALARI DELİL OLARAK MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Hacı Sabancı'ya, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü işadamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sunmuştu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymuştu...

NE OLMUŞTU?

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten U.D. isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. Sabancı hakkında dava açtı.

Bu olay magazin dünyasını sallamıştı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşanarak Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirilmişti. Gizlilik kararını ise davayı açan kadının olduğu öğrenilmişti.

TEDBİR KARARI ÇIKARILDI

3 yaşındaki Uzay D.'nin zarar görmemesi için duruşmaların gizli yapılması istendi. Fatma D.'nin avukatı aracılığıyla gizlilik talebi doğrultusunda dosyasyaya ilişkin her türlü haber ve yayının, internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirildi.

Mahkeme, de dosyanın gizli tutulmasını istedi.

Birbirleriyle Facebook üzerinden 2010 yılında tanışan Hacı Sabancı’yla tanıştı. Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı.

İŞTE O YAZIŞMALAR:

"MÜSAİTİM BEKLİYORUM NEREDESİN"

Fatma D., Hacı Sabancı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarını da İstanbul Aile Mahkemesi'ne sundu.

Birliktelik yaşadıkları 21 Mayıs 2020 saat 18.20 sularında gerçekleşen Whatsapp mesajlarının içeriği şu şekilde:

Hacı Sabancı: Nerdesin

F.D: Evdeyim canım

H.S: Gelir misin

F.D: Gelirim. Yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam 22.30'da gel

F.D: Tamam süper

H.S: Yola çıkınca yaz

F.D: Tamam

H.S: Müsaitim bekliyorum. Neredesin

F.D: Taksi bekliyorum canım

H.S: Binince yaz

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın Kandilli?

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: Tamam. E-5'e çıkarım şimdi.

H.S: Ok. Ne içersin ne hazırlıyayım?