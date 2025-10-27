CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklamanın ardından 21 Eylül’deki belediye başkan vekili seçiminde AKP’nin adayı İbrahim Akın ve CHP’nin adayı İbrahim Kahraman'ın yarıştı. Seçimin ilk dört turunda adaylar eşit oy alınca vekil kura sonucuyla belirlendi.

Kuranın ardından CHP’li İbrahim Kahraman belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak AKP, ‘hile yapıldığını’ öne sürerek, sonucu mahkemeye getirmişti. 10 Ekim’de İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, seçimin iptal edilmesine hükmetti.

Dün ise ikinci seçim gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li üye İbrahim Akın ile CHP Grubu'ndan Recep Öztürk yarıştı. Dördüncü tura kadar sonuçlanmayan seçimin son turunda AKP adayı 19, CHP adayı 18 oy aldı. AKP adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediyesi'nin başkanvekili oldu.

YAKIŞIKLI: İSTANBUL'U DA DİĞER ŞEHİRLERİ DE KAYBETMEYE DEVAM EDERSİNİZ

2024 yılı seçimlerinde CHP’nin kazandığı bir belediye daha AKP’ye geçmiş oldu. Ancak seçim sonuçlarında AKP’lilerin sevinçlerine Hacı Yakışıklı’dan isyan geldi. Yakışıklı, "Kayyum atanan yahut belediye başkanı cezaevinde olan bir belediyenin meclisinde seçim yapılarak bunu AK Partili bir ismin kazanmasına 'seçim kazandık' gözüyle bakarsanız, İstanbul'u da diğer şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz" uyarısını gerçekleştirdi.