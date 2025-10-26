Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci defa başkanvekili seçimi yapıldı. Seçim altı saat sürdü.

Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan seçim 4. turda sonuçlandı. Altı saat boyunca süren seçimde salonda sık sık gerginlik yaşandı.

Seçim esnasında AKP adayının isminin yeniden yanlış yazılması üzerine salonda tansiyon yükselirken meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona geldi.

Sonuçlara göre ikinci turda iki aday da 18'er oy amış ve Bayrampaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçime 15 dakika ara verilmişti.

Seçim esnasında sıklıkla tansiyon yükseldi.

Saat 18.00’de başlayan seçim, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı

Belediye meclisinde AKP Grubu’nun adayı İbrahim Akın ile CHP Grubu’nun adayı Recep Öztürk yarışmıştı.

3. tur oylama devam ederken tutuklu Başkan Hasan Mutlu sosyal medyadan "AKP’nin Bayrampaşa’ya çökme operasyonunu Silivri Cezaevi’nden takip ediyorum. Haydi, varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne, kararı milletimiz versin!" mesajını paylaştı.