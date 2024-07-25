Hacıosmanoğlu 45 saniyede Ali Koç'a garanti verdi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TFF Başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu, yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geçerek yeni başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni başkan Hacıosmanoğlu'nu arayarak kutladı.

45 SANİYEDE SÖZ VERDİ

Hacıosmanoğlu ise telefonu, 'Aramanıza çok sevindim' diyerek açtı.

Ali Koç'un ''Sayın Başkan seçim başarınızı kutluyorum ve başarılar diliyorum. Beklentimiz adil olmanızdır'' sözlerine Hacıosmanoğlu, ''Bundan hiç kuşkunuz olmasın'' yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Koç bu sözlere karşı ''Biz bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu’na yuvalanan FETÖ’cü yapıyla tek başımıza mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Eğer siz de bu konuda duyarlı davranırsanız seviniriz.'' ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ise ''Ali bey göreceksiniz FETÖ’cülerin Azrail’i olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın'' dedi.

Başkan Koç ve Hacıosmanoğlu, 45 saniye süren telefon konuşmasında birbirlerine başarı dileyerek telefonu kapattı.

ARALARI BOZUKTU

İbrahim Hacıosmanoğlu, seçildikten sonra verdiği ilk açıklamasında ''Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim'' demişti.

Hacıosmanoğlu, geçmişte Ali Koç ile ilgili ''Ali Koç büyümüş adam olamamış züppe olmuş'' demiş, başkan adayı olmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Ali Koç'a söylediklerim geçmişte kaldı, O defterleri tekrar açmaya gerek yok. Kimseyle kavga etmeye değil barış ortamında Türk futbolunu yönetmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.