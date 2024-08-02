Hacıosmanoğlu açıkladı. Bütün statlarda değişecek

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi’nde Mehmet Büyükekşi’yi geçerek TFF’nin yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu Süper Lig’i sil baştan değiştiriyor.

LOGO VE KUPA DEĞİŞTİ

Gelir gelmez yabancı kuralı ve kurullarda değişikliğe giden Hacıosmanoğlu şimdi de Süper Lig’in logosu ve şampiyonluk kupasını değiştirdi.

TFF’den yapılan değişiklikler ile ilgili "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor" ifadelerine yer verildi.

MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİ VE RÖPORTAJ PANOLARI DA DEĞİŞECEK

Yeni logo ve kupa tartışmaları da beraberinde getirirken Hacıosmanoğlu’nun durmaya hiç niyeti yok.

Yaptığı açıklamaya göre 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'de maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarındaki panoların da komple değişecek.