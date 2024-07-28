Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havaya uçtu

Maaşlarına zam yapılan hakemler, heyecanla yeni sezonu beklemeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin maaşlarında önemli bir artış gerçekleştirdi. Hakemler, bu zamların ardından maçları sabırsızlıkla beklemeye başladı. İşte detaylar...

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki yeni yönetim, hakemlerin maaşlarına zam yaptı. Hakemlerin aylık maaşları 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi.

Aylık maaşlarının yanı sıra, maç başı ücretlerinde de artış yapıldı. Hakemlerin maç başı ücretleri 30 bin TL'den 60 bin TL'ye çıkarıldı.

Hakemler bu zamlara çok sevindi. Edinilen bilgilere göre, TFF'nin yeni zamlarından sonra hakemler heyecanla yeni sezonun açılmasını ve maçlara çıkmayı bekliyorlar.

HAKEMLER BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK yeni sezonda düdük çalacak hakemleri belirledi.

MHK'nin belirlediği yeni sezonda 25 kişilik orta hakem listesinde Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

Video Yardım Hakem (VAR) listesinde ise şu 13 hakem bulunuyor:

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Özgür Yankaya (Edirne), Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak (İstanbul), Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç (İzmir), Alper Çetin (Kocaeli), Koray Gençerler (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu (Trabzon).

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.

Öte yandan TFF'nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemler, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.