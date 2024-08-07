Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü açıkladı

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceğini söylerken TFF'yi yeni dönemki yönetim şekline dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Futbol ailesinin bir parçası olarak, geçmişte Kulüpler Birliği toplantısında Ahmet Nur Çebi'nin Hacıosmanoğlu'nu aday göstermesiyle futbolun içine girmeyi düşünmemiştim. Ancak zamanla Türk futbolunun güven kaybına uğradığını gördük. İnsanlar adil ve güvenilir bir ortam istiyor. Biz de futbol ailesinin içinden geliyoruz ve her şeyi kalbimizde taşıyoruz. Servet Yardımcı adaylığını açıkladı, Büyükekşi ise milli takım sonuçlarını bekliyordu. Çevremiz, ailemiz ve kulüp başkanları, Türk futboluna hizmet edecek iradenin bizde olduğunu söylüyordu. Tarafsızlığımıza inanan sağduyulu insanlara teşekkür ediyorum.



"HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR BİZİ UMUT IŞIĞI GÖRDÜ"

Avusturya'yı yendikten sonra şampiyon olacağımıza inanıyordum, ancak adaylığımı milli takıma zarar vermemek için açıklamadım. Hollanda'ya elendikten sonra adaylığımı açıkladım. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden, adaletsizlikten ezilen Anadolu insanı bizi umut ışığı olarak gördü. Birebir konuşmalarda bu hissiyatı hissettik. Türk futboluna adil ve sportif başarıların sahada kazanılacağına inanan insanlar bize güvenerek bu görevi tevdi ettiler. Tek talimatım, renk ve güç ayrımı yapmadan haklı olanın güçlü olduğudur.



"ÇOK BÜYÜK SORUNLAR VAR"

Tek başımıza çözemeyeceğimiz büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde çözmek ve futbolun marka değerini koruyacak kararlar almak gerekiyor. Sorunlar çok ama ortak noktada buluşarak çözmek kolay. "Ben yaptım oldu" anlayışıyla çözemezsiniz. Amacımız Türk futboluna bu şekilde hizmet etmek.



"KAYPAK OLMAYA GEREK YOK"

Türk futbolunun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluşur. Doğru ve adaletli olup, renk ve güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Allah'a şükürler olsun ki bu iradeye sahibiz. Adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Futbolun patronu diye bir şey yok. Bize teveccüh gösterilmiş, başkan seçilmişiz. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkarıyız. Saha dışında manipüle etmeye çalışanlar, geçmişteki tepkilerimizden nelerle karşılaşacaklarını bilirler.



"KAYPAKLIK YAPMAK ZOR!"

Herkes bilsin ki, yönetim kurulu oluştururken kimsenin çocuğu, beyaz yakalı diye bakmadık. Hiçbir TFF yönetiminde bu kadar futbolun içinden gelenler yoktur. Kurullar oluştururken de kimsenin tavassutuna bakmadık. Adil ve adaletli yönetim gösterecek arkadaşlardan kurullar oluşturduk. Tüm kurullara söyledim, vereceğiniz kararlar sizin, ailenizin, camianızın ve kurumun haysiyeti ve şerefidir. Buna dikkat edeceksiniz. Çizginin dışına çıkarsanız en büyük hakaret bana yapılmış olur. Türkiye'de Merkez Hakem Kurulları konuşuluyor. Oyunun manipüle edildiği yer, sahadaki hakem yönetimleri. Hakemlerin insani hata yapma hakkı vardır dedim. Farklı hatalar olursa, kulüp başkanlarına söyledim, PFDK'ye sevklerini yasakladım. Önce kendimize sonra hakem arkadaşlara güveniyoruz. İlk tepkiyi ben göstereceğim dedim kulüp başkanlarına, bu hatayı ben soracağım. VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok. Önce haysiyetinizi, şerefinizi koruyacaksınız, sonra Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için güç, renk ayrımı yapmayacaksınız. Böyle bir iklim yaratırsanız Türk futboluna barış ve kardeşlik getirirsiniz. Bunu yapmak zor değil. Kaypaklık zordur. Viraj alacaksınız, köşe döneceksiniz, karanlık yere gireceksiniz. Adil ve adaletli olan dosdoğru gider. Sizin doğru gidişinizden rahatsız olan varsa, üzerinden geçer gidersiniz.



"MHK'NİN ÜSTÜNDE AKADEMİ KURMUŞLAR; SAÇMALIK!"

600 sene dünyayı yönetmiş bir milletiz. Hakemlere baktım, pırıl pırıl gençlerimiz var. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar. Gençleri eğitmek zor değil ki. Ne kadar eğitirseniz eğitin, yukarıda bir duruş olmadığı için sizin yetiştirdiğiniz insan bile... Adam bakıyor ki, bir hafta birine, bir hafta birine yaranmaya çalışıyorsun. Hakem öğrendiği kuralları uygulayamıyor. Uygulasa görev alamayacak. Pırıl pırıl gençlerimiz var bizim. Burada bir yapı vardı, akademi kurmuşlar, MHK'nin üstünde, hakem terfilerini onlar yapıyor, çift başlılık yaptılar, onu oradan kontrol etmek için. Böyle saçmalık olabilir mi! Sonra MHK'nin kararlarına kızıyorsunuz, nasıl oluyor diyorsunuz. MHK'yi dikkate alır mı adam, terfi mi vermiyorsun ki sen, dediğini yapar mı! MHK'ye gelir gelmez söyledim, lağvedin MHK'nin içine alın bunu dedim. Gençlerin eksikleri vardır ama eğitimlerini vermek, adaletli olmalarını sağlamak, sahada çıkıp kurallar uygulasınlar. Onlara verilen haksız tepkileri kendimize verilmiş sayacağız. Hakem kardeşlerimize o güveni verirseniz sorunun yüzde 90'ını halletmiş oluruz. Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz... Onların hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Çocuğunun okul taksidini, ev kirasını düşünmemeli. Bir galibiyete 6 milyon lira üstünde para alıyor kulüp. O hakem arkadaş niye doyurucu bir para almasın! Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz, onlar da feragat edecek. Onların şu anda artırdık, iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Orada yanlış bayrağa düdüğe hem para hem puan gidiyor. Kafalarında maddi olarak soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maç yönetsinler. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz.



"SAHADA BAŞARILARIN KAZANILMASININ TEMİNATIYIZ"

Tarafsızlığımızdan zerre kadar endişe etmesinler. Futbolun asıl sahibi olan cefakar taraftarlara sesleniyorum. Biz sahada başarıların kazanılmasının teminatıyız. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Adil ve adaletli yönetim sergileyeceğiz tüm unsurlarla. Tüm kurullarla birlikte. Adil ve adaletli bir ortamda belki de Anadolu'dan bir takım sürpriz şekilde şampiyon olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Zamanında da oldu. Bizim için yeni çıkan takım ile şampiyon takım arasında hiç fark yok. Ben söyledim, yanlış anladılar. Diyarbakırspor ile Trabzonspor oynuyorsa, ufak bir takdir hakkın da varsa, Trabzonspor'dan yana diye değil Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksınız dedim. Ben Trabzonspor başkanlığı yapmış Trabzonsporlu kimliği olan biriyim. Ben demek istedim ki, bu eski Trabzonspor başkanıdır, takdir hakkımı oradan yana kullanayım demeyin, adil olun demek istiyorum. Futbol barış ve kardeşliğe hizmet etsin. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

"AMEDSPOR'A SÖZ VERDİM"

Amedspor'a sözüm var, başkan olarak seçilirsem Amedspor maçına gideceğim dedim. Diyarbakır'daki maça gideceğiz. Biz bu kardeşliği tüm ülke genelinde yaymak istiyoruz. Bu bir eğlence. Bir anımı anlatayım. Bizim Gökdeniz, Rubin Kazan'a gitmişti, Fatih Tekke Zenit'teydi. Kulüp başkanı ve devlet başkanı davet etti,