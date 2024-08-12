Hacıosmanoğlu Büyükekşi'nin yaptığını görünce şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu Büyükekşi'nin yaptığını görünce şaştı kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendi dönemlerine ait Nisan,Mayıs ve Haziran ayı gider faturalarını hesaba işlemediği ortaya çıktı. Bu durum sonrası yeni başkan Hacıosmanoğlu şaşkınlık geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak yeni başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gördükleri karşısında şoke oldu.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; Mali Genel Kurul’da + 5 milyon ile kasayı devrettiği açıklanan Büyükekşi federasyonunun; kendi dönemlerine ait Nisan,Mayıs ve Haziran ayı gider faturalarını hesaba işlemediği ortaya çıktı.

Hacıosmanoğlu yönetiminin genel kurulda ortaya konan mali tablonun tam aksine yaklaşık '400 milyon tl’lik bir zararla' federasyonu devraldığı belirtildi.

YENİ YÖNETİM ŞOK OLDU
Hesaplarla ilgili büyük bir şokla karşı karşıya kalan TFF’nin; konuyla ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması beklendiği kaydedildi.

Bu gelişme sonrası futbolseverler, Büyükekşi'nin bu hareketinden dolayı büyük tepki gösterdi.

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