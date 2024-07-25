Hacıosmanoğlu hakemlere rest çekti

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda görev yapacak hakemler bugün açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu; geçen sezon Süper Lig'de maç yöneten, tartışmalı kararlara imza atan Abdülkadir Bitigen'i yeni sezonda listeye dahil etmedi. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.

Listede yer alan isimler şöyle:

Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, TFF Genel Kurulu'nda hakemler ile ilgili yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Geçmişte Trabzonspor'da başkanlık görevini de üstlenen İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin de insan olduğunu, hata yapabileceğini vurgularken, Trabzonspor ve Diyarbakırspor üzerinden çarpıcı bir örnek sunmuştu.

Hacıosmanoğlu, "Eğer Trabzonspor ile Diyarbakır oynuyorsa, ille de cüzi bir takdir hakkın varsa, onu Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Bunu söyleyeceğim hakemlere. Sahada insanlar hata yapabilir. Hataysa başkanlar da bunu mazur görecek. Güçlünün değil haklının hakim olduğu bir ortam yaratırsanız hakem arkadaşların performansı artacaktır. İnsani hatayı başkanlarımız da mazur görecek. Ama insani hatanın dışında bir hakem arkadaşım hata yaptığı zaman samimiyetimle söylüyorum hatayı yaptığı kulüp başkanı kamuoyunda onu eleştirmeden önce ben eleştireceğim" demişti.