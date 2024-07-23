Hacıosmanoğlu ilk golünü Dursun Özbek'e attı

Geçtiğimiz hafta yapılan TFF Başkanlık seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu görevine başladı.

Yeni yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin hangi görevleri üstleneceği dün yapılan toplantı sonucunda belli oldu.

URAL AKÜZÜM ALT LİGLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ OLDU

Mecnun Otyakmaz TFF Başkanvekili, Ceyhun Kazancı milli takımlardan sorumlu yönetici Ural Aküzüm ise alt liglerden sorumlu yönetici görevine getirildi.

DURSUN ÖZBEK BAŞKANVEKİLİ OLMASINI İSTEMİŞTİ

Yapılan bu görevlendirmeler ile birlikte Hacıosmanoğlu başkanlığındaki ilk golünü Dursun Özbek’e atmış oldu.

Özbek eski bir Galatasaray yöneticisi olan Ural Aküzüm’ün Başkanvekili veya Dış ilişkilerden sorumlu yönetici olmasını tavsiye etmişti

Ancak Hacıosmanoğlu'nun aldığı bu karar Dursun Özbek'te hayal kırıklığı yarattı.