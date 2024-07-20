Hacıosmanoğlu istedi. O isim istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu istedi. O isim istifa etti

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu 8 MHK üyesiyle birlikte istifasını sundu.

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da yapılan seçimi kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Hacıosmanoğlu seçim zaferinin hemen ardından yaptığı açıklamada TFF kurullarının istifasını beklediğini söylemişti. Hacıosmanoğlu’nun bu açıklaması sonrası beklenen haber geldi.

AHMET İBANOĞLU İSTİFA ETTİ

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile birlikte görevli sekiz üye istifalarını sundu.

ADAYLAR BELLİ OLDU

MHK başkanının kim olacağı merakla beklenirken eski hakem Barış Şimşek, Metin Tokat, Mustafa Çulcu ve Ferhat Gündoğdu’nun adı bu konuda sıkça anılıyor.

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