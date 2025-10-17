Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI) Napoli kentinde düzenlediği MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı.

"Sahadan kürsüye: Kalkınma ve istikrarın itici gücü olarak spor" panelinde konuşma yapan Hacıosmanoğlu, Türkiye ile İtalya arasında son dönemde siyasi, askeri ve futbol alanındaki işbirliklerinin arttığına dikkati çekerek, iki ülkenin beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, 2005 ile 2020 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Finali, 2013 FIFA U17 Dünya Kupası, 2019'da UEFA Süper Kupa Finali'ni başarıyla düzenlediğini belirten Hacıosmanoğlu, 2026'da UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne yine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"BÜYÜK ÜLKELERDE BİLE OLMAYAN TESİSLERE SAHİBİZ"

Türkiye’nin Avrupa'nın büyük ülkelerinde bile olmayan tesislere sahip olduğunu söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda hem sporun içinden hem de futbolun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımızın olması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Son 15 senedir hemen hemen Türkiye'nin her ilinde modern statlara sahibiz. Sadece futbolla değil, amatör branşlarda da uluslararası organizasyonlar yapacak, yine her ilde salonlardan tutun, atletizm pistlerinden tutun, imrenilecek kadar tesisimiz var organizasyonlar yapmamız için. Cumhurbaşkanımızın bize bu konuda çok büyük destekleri var devlet olarak. 2032'de de yine Avrupa Şampiyonası'nı dünyaya örnek olacak bir şekilde İtalya ile onların da yıllara dayanan birikimiyle çok güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyorum."

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Paneldeki konuşmasında, TFF’nin özellikle 11 kenti etkileyen 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bölgede başlattığı sosyal sorumluluk projelerine de değinen Hacıosmanoğlu, deprem bölgesinde hem çocukların hem de engelli vatandaşların spor yapmasına yönelik çok sayıda etkinliği devletle işbirliği içinde yaptıklarını belirtti.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya teşekkür edem Hacıosmanoğlu, "Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Spor Bakanlığımız hem Çalışma Bakanlığımız özellikle de Aile Bakanlığımızla beraber ortak programlarla, Türk futbolunun marka değerini arttırıp geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta sporun her alanında yetiştirmek için çalışıyoruz. Sporla beraber çocuklarımızı bu dünyaya başarılı bireyler olarak yetiştirmek, amacımız bu" ifadelerini kullandı.

"RUSYA 4 GÜNDE MEN EDİLDİ, İSRAİL HALA SPORTİF ALANIN İÇİNDE"

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uygulanan soykırım nedeniyle İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarında yer almasının tartışıldığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Bugün dünyanın hassas olduğu bir konu. Ben bu konuyla ilgili bütün yerel federasyonlara ve UEFA Başkanı’na geçen ay bir mektup yazdım" dedi.

Savaşların her türlüsüne karşı olduklarını belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Özellikle sporun dünya genelinde barışa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama Rusya 4 gün gibi kısa sürede bütün faaliyetlerden men edilirken, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlara rağmen, İsrail'in halen sportif alanının içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmiyorum" diye konuştu.

"İTALYA HALKINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İtalyan halkına İsrail'e yönelik tepkileri nedeniyle teşekkür eden Hacıosmanoğlu, "Buradan İtalya halkına da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onların göstermiş olduğu tepkiler oranında, idarecilerin de aynı oranda tavır koyması gerektiğine inanıyorum. Elbette ki çocuklarımız, gençlerimiz sağlık ortamlarda yaşaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, Orta Doğu’da bir barış umudu doğduğunu ifade ederek, Gazze'deki çocukların unutulmaması gerektiğini ve hep birlikte oraya el uzatıp, dünyanın burayı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı.