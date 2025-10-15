2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya, İsrail'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı yapılan İsrail'in bu sonuçla Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı.

İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) girişimiyle, bu maçı takip eden İtalyan gazeteciler, Gazze’de hayatını kaybeden 250 gazeteci anısına siyah kurdele taktı.

MAÇ ÖNCESİNDEKİ PROTESTOLARA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Müsabakası öncesinde, maçın oynanacağı Udine kentinde binlerce kişi İsrail’i protesto etti.

Blueenergy Stadı'ndaki karşılaşma, geniş güvenlik önlemleri altında ve protesto gösterisi eşliğinde oynanmaya başladı.

Müsabaka öncesinde Udine'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atılırken, Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşındı.

Protestocular, özellikle Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirttiler.

Bazı göstericiler de ellerinde, üzerinde Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isminin yazılı olduğu büyük bir kefen taşıdı.

"SOYKIRIM 7 EKİM'DEN ÇOK ÖNCE BAŞLADI"

Protestoculardan Andrea, "Buradayız çünkü İsrail gibi bir apartheid ve soykırımı temsil eden bir devletle maç yapılmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şey 7 Ekim'le başlamadı. Filistin’de özellikle Gazze'de gördüğümüz soykırım çok daha öncesinden başladı" dedi.

İsrail’le maç yapılmamasını istediklerini vurgulayan Andrea, "Bu maç üzerinden bu politikaların meşrulaştırılmasını kabul etmek istemiyoruz. İsrail devletinin temsil ettiği bu politikaların meşruiyet kazanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla net bir talebimiz var, İsrail bütün spor müsabakalarından, özellikle şu anda FIFA ve UEFA’nın futbol organizasyonlarından ihraç edilsin" diye konuştu.

"İsrail'e kırmızı kart göster" kampanyasına destek verdiğini dile getiren Andrea, "Bu kampanya, İsrail takımının spor müsabakalarından çıkarılmasını istiyor. Bunu sürdüreceğiz, Filistin özgürleşene kadar devam ettireceğiz. Çünkü bir barış anlaşması, Filistin halkı için özgürlük anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY AFRİKA GİBİ MEN EDİLMELİLER"

İtalyan vatandaşı Marco da "Buraya, el yazısıyla Gazze’de öldürülen 18 binden fazla çocuğun isimlerinin yazılı olduğu 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde büyük bir temsili kefenle geldik. Bu hem onlara bir saygı hem de insani bir merhamet gösterisiydi" dedi.

Marco, adalet ve hakların tanınması olmadan barış olmayacağını ifade ederek, "İkinci neden de şudur: Ayrımcı uygulamalar yapan bir devlet olan İsrail’in spor müsabakalarından dışlanması gerekir, doğru olan budur. 60’lar ve 70’lerde Güney Afrika, olimpiyatlar ve diğer tüm spor organizasyonlarından men edilmişti. Bu önemli bir adımdı çünkü demokrasi sürecini destekledi. Bu yüzden İsrail’in spor etkinliklerinden dışlanması önemlidir. Bugün bunu dile getirmek için buradayız" şeklinde konuştu.

STADA YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Udine'deki Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, 1 Mayıs Meydanı'na ulaştıktan sonra bir grup gösterici, protestolarını müsabakanın oynandığı stada taşımak istedi.

Güvenlik güçlerinin stada giden yolları kapatması ve bazı göstericilerin de stada doğru yürümek istemeleri üzerine olaylar çıktı.

Güvenlik güçleri göstericilere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti. Bazı noktalarda polis, coplu müdahalede de bulundu.

Bazı göstericiler de ellerindeki havai fişek ve meşaleleri atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı.

ANSA ajansının haberine göre, olaylar sırasında bir gazeteci de başından yaralandı.

İSRAİL ULUSAL MARŞI ISLIKLANDI

25 bin seyirci kapasiteli Blueenergy Stadı'nda sadece 10 bin biletin satışa çıkarıldığı ve 8 bin biletin satıldığı İtalya-İsrail maçının başında ulusal marşlar okunurken, bazı İtalyan taraftarların İsrail marşını ıslıkladığı, bazılarının ise alkışla karşılık verdiği görüldü.

İki ülkenin milli takımları arasında geçen yıl aynı tarihte yine Udine'de oynanan ve İtalya'nın 4-1 kazandığı maçta da benzer ıslıklı protesto yaşanmıştı.

MOSSAD AJANLARI KENTE GELDİ

Diğer yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Udine kentinde bu müsabaka için en yüksek düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığı, bu kapsamda, çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği, bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği, ayrıca kentte İsrail gizli servisi Mossad’dan bazı ekiplerin de maç sırasında görev yaptığı belirtildi.

Mossad'ın şehirde görev yaptığı haberleri özellikle muhalif çevreler tarafından eleştirildi.

Bu arada, Udine de dahil başkent Roma, Milano gibi birçok kentte İsrail’in spor müsabakalarından men edilmesine yönelik gösteriler yapıldı.