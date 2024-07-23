Hacıosmanoğlu seçilir seçilmez FIFA'ya savaş açtı

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA’ya karşı harekete geçti.

Hacıosmanoğlu Avrupa’daki diğer 38 birinci ligin temsilcileri ile birlikte uluslararası maç takvimini şikayet etmek üzere FIFA’yı Avrupa Komisyonu’na götürmeye hazırlanıyor.

FIFA BAŞVURUYU DİKKATE ALMADI

Avrupa Ligleri ile profesyonel futbolcuları dünya çapında temsil eden kuruluş olan FIFPRO'dan yapılan açıklamada, "Birkaç yıldır ligler ve oyuncu birlikleri, FIFA'yı uluslararası maç takvimiyle ilgili olarak açık, şeffaf ve adil bir süreç geliştirmeye defalarca çağırdı. En son resmi talep, Mayıs 2024'teki FIFA Kongresi ve Konseyi öncesinde gönderildi. Ne yazık ki FIFA, ulusal ligleri ve oyuncu birliklerini karar alma sürecine dahil etmeyi sürekli olarak reddetti." denildi.

Ortak açıklamada, "Uluslararası maç takvimi artık doygunluğun ötesine geçti ve ulusal ligler için sürdürülemez hale geldi ve oyuncuların sağlığı için bir risk oluşturdu. FIFA'nın son yıllardaki kararları, kendi organizasyonlarını ve ticari çıkarlarını tekrar tekrar kayırdı, bir yönetim organı olarak sorumluluklarını ihmal etti ve ulusal liglerin ekonomik çıkarlarına ve oyuncuların refahına zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Avrupa Ligleri ve FIFPRO Avrupa, kararlarını Avrupa Komisyonu'na bildirdi ve soruşturma süreci boyunca komisyon, ilgili kamu kurumları ve futbol paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.