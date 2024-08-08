Hacıosmanoğlu temizlik yapacak

Mehmet Büyükekşi döneminde milli takımla ilgili tüm kararları alan Hamit Altıntop'un saltanatı tarihe karıştı.

Yeni dönemde son karar mercii TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Milli takımlar sorumlusu olarak Ceyhun Kazancı göreve getirilse de, Başkan Hacıosmanoğlu Vincenzo Montella'ya destek verdi.

İddialara göre, Ceyhun Kazancı, Montella'nın yerine başka bir teknik direktörle devam etme fikrini TFF İcra Kurulu toplantısında gündeme getirdi.

Bazı yöneticiler bu fikri destekledi, ancak son sözü Hacıosmanoğlu söyledi ve "Kalacak" dedi. Böylece Montella görevde kaldı.

ALTINTOP'UN EKİBİ DAĞILIYOR

Gelen bilgilere göre, Hacıosmanoğlu yönetimi milli takımlar seviyesinde bazı değişiklikler yapacak.

Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin, Ozan Özerkan, Muhsin Ertuğral, Vural Durmuş, Dolunay Saray ve Okan Aydıner'in görevlerine son verilecek.

Ayrıca, milli takımlarda görevli Mert Tuncay ve Oğuz Çetin gibi isimler de görevden alınacak ve yerlerine yeni isimler getirilecek.