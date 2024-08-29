Hacıosmanoğlu UEFA'ya gidiyor

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bu maçlara milli maç olarak bakıyoruz, kulüp bazında değil. Alınan her galibiyet Türk futbolunun marka değerine katkı sağlıyor. Play-off turu maçları önemliydi. Galatasaray'ın maçına çok üzüldüm. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması lazım. Young Boys, Galatasaray'ın rakibi değil. Bütün Türkiye gibi biz de üzüldük. Bu maçlara milli maç olarak bakıyoruz.

Çok başarılı olalım, 5 takımla değil, 6-7 takımla Avrupa'ya gidelim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt 2 takımla katılalım. Futbolun marka değerini hep birlikte yükseltmemiz lazım. Liglerde mücadeleyi sahada daha güçlü bir şekilde vermemiz lazım. Adil ve adaletli olmalıyız, herkese eşit mesafede durmalıyız. Güçlü Anadolu kulüplerimiz var, onların da yarışın içinde olması lazım. Bu güçlü ligden şampiyon olan takımın Avrupa'da daha başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

"AVRUPA'DA ÖRNEKLERİ VAR"

Açıklamalarına devam eden Hacıosmanoğlu, "Futbolun eğlence olduğunu, dostluğa ve kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğini söylüyorum. Bu ilke doğrultusunda hareket ediyoruz. Ligde şampiyon olan takım başarılı oluyor, şampiyon olmayan başarısız olmuyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. İkinci olan, üçüncü olan takım da alkışlanıyor. İngiltere'de takım küme düşse bile seyircisi alkışlıyor. Futbol kültürünü değiştirmemiz gerekiyor. Bütün takımlara sesleniyorum. Geçen hafta Süper Kupa maçına gittim. Yeni seçildiğimiz için federasyon ve kulüp başkanları merak ediyor. Sohbet ediyoruz, sohbet futbola ve marka değerine geliyor. İnsanlar, "Biz hafta sonu saha içinde rakibiz ama maç bittikten sonra ortağız" diyorlar.

"BİZ HİZMETKARIZ"

Bir şirket olarak düşünün marka değerini, bunu birlikte korumamız gerekiyor. Ama maalesef geçmişten gelen bir gelenek var. Saha içinde verilmesi gereken mücadeleyi saha dışında vererek marka değerimizi düşürüyoruz. Ama biz geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey var, futbolun kardeşliğe ve barışa katkısı olması gerekiyor. Kutuplaşmayı ayrıştırmamız gerekiyor. Bu sadece federasyonun, kurullarının, yönetiminin yapacağı iş değil. Futbolun patronu biz değiliz, kulüp başkanları. Bizler hizmet etmek için geldik. Bizler onların hizmetkarıyız, saha içinde sportif başarıyı yakalamak isteyenlerin hizmetkarıyız diyoruz. Asıl bu takımların sahipleri başkanları, ama futbolun asıl sahipleri taraftarlar. Taraftar olmasa bir anlamı olmaz. Taraftarı sahaya çekmek için mücadelenin sahada olmasını sağlamamız lazım. Biz elimizden geleni yapacağız. Tekrar rica ediyorum, mücadeleyi sahada yapalım. Saha dışında dostluğu pekiştirelim" dedi.

"ÇAĞRI YAPIYORUM"

Kulüplerin gelirlerine de dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "Geçen senelerde şampiyon olan takım 7-8 milyon euro civarında bir para kazanıyordu. Galatasarayımız 30 milyon euro, 4 sene üst üste şampiyon olsa o kadar para kazanamazsın. Ben de Trabzonspor başkanıyken 500 milyon dolardı yayıncı kuruluşun geliri. Geçen yetkililerle bir toplantı yaptık. Daha birinci hafta oynanmıştı, "Başkanım 5 senenin rekorunu kırdık. Yüzde 27 üye sayımız arttı" dedi. Futbolda bu güven ortamını sağlarsak, saha içinde rakip, saha dışında ortak olduğumuz ilkesiyle hareket edersek... Bunu çıkarmak bizim elimizde.

Tekrar çağrı yapıyorum. Saha içinde hafta sonunda rakip olalım ama maçlar bittikten sonra, bunu bir şirket olarak düşünelim, bunun marka değerini hep birlikte yukarıya çıkaralım. Kulüplerimiz de ona göre para kazansın, bütçelerini arttırsınlar, daha rahat hareket etsinler. Barışa, kardeşliğe hizmet edelim." ifadelerini kullandı.

"MONACO'DA OLACAĞIM"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile imzalanan sözleşmeye değinen Hacıosmanoğlu, "Bizim görevimiz 3 sene. Biz kendisine inanıyoruz. Sözleşmeyi de o yüzden yaptık. Futbolun en çok kaos yaratan ortamı sahadaki hakem arkadaşlarımız. Ben hep söylüyorum, 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Onlara daha iyi eğitim sağlayacağız. Ben UEFA yetkilileriyle de konuştum. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Monaco'da olacağım. Orada da UEFA MHK Başkanı ile bir toplantımız var.

Burada genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Burada 5-6 gün duran hocalarımız var ama 30 gün burada sabit durup bu gençleri yetiştirmesi için hakem ve VAR eğitmeni söyledim. Onların isimlerini hazırlıyorlar. Bizim de amacımız sahada adaleti sağlamak. Bunun için pırıl pırıl gençlerimiz var, onları yetiştirip, futbolun önce sahada adaleti sağlayıp, saha dışında da bu dostluğu, bu kardeşliği pekiştirirsek, inanıyorum ki futbolun marka değeri layık olduğu yere çıkacak. Kulüplerimiz de onun karşılığında kasalarında bugün aldıklarının 10 katını alırlar diye düşünüyorum." dedi.

HAKEMLER KONUSU

İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK tarafından yeni sezon hakemlerinin açıklanması ve 5 ismin dışarıda kalmasıyla ilgili olarak, "Onlar MHK'nin kendi takdiridir. Biz aldığı her kararın arkasındayız. Türk futboluna daha iyi hizmet edebilmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.