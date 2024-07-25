Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti

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MHK'DAN FLAŞ KARAR

Süper Lig'de yeni sezon maç yönetecek hakemler açıklandı.

Yeni sezon öncesi büyük bir karar alındı ve FIFA Kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışı bırakıldı.

Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde yer alamadı.

Abdülkadir Bitigen, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda salı günü oynanan Midtjylland-Santa Coloma maçını yönetmişti.

Gelecek sezon Süper Lig'de maç yönetecek hakemler şu şekilde:

- Zorbay Küçük

- Alper Akarsu

- Burak Pakkan

- Kadir Sağlam

- Burak Şeker

- Murat Erdoğan

- Ömer Faruk Turtay

- Bahattin Şimşek

- Oğuzhan Çakır

- Arda Kardeşler

- Cihan Aydın

- Ali Şansalan

- Ümit Öztürk

- Turgut Doman

- Abdullah Buğra Taşkınsoy

- Çağdaş Altay

- Mehmet Türkmen

- Mert Güzenge

- Tugay Kaan Numanoğlu

- Emre Kargın

- Halil Umut Meler

- Muhammet Ali Metoğlu

- Atilla Karaoğlan

VAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Süper Lig'in yeni sezonunda görev alacak 13 VAR hakemi de açıklandı.

İşte o isimler:

- Mustafa İlker Coşkun

- Serkan Tokat

- Mustafa Öğretmenoğlu

- Özgür Yankaya

- Emre Malok

- Neslihan Muratdağı

- Onur Özütoprak

- Hakan Ceylan

- Kutluhan Bilgiç

- Alper Çetin

- Koray Gençerler

- Erkan Engin

- Bülent Birincioğlu