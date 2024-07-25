Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de baş köşeye oturttu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yeniden başkan adayı olan Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geçerek yeni başkan seçilmişti.

SARAL'DAN İSTİFA KARARI

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçilmesi sonrası yeni bir yapılanma için tüm kuralların istifa etmesini istemişti.

Ayrıca, Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, derin fikir ayrılığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU OLDU

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu atanırken, TFF'nin genel sekreterlik görevine ise Abdullah Ayaz atandı.

YEĞENİNİ SEKRETER YAPTI

Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin yeni sekreteri olan Ferhat Gündoğdu'nun TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öz yeğeni olduğunu iddia etti.

Tahir Kum, yaptığı paylaşımda "TFF yönetimi diğer atama ve görevlendirmelerle ilgili duyuruları yapmasına karşılık, Genel Sekreterlik görevine getirilen başkanın yeğeni (ablasının oğlu) ile ilgili hiçbir duyuru veya açıklama yapmaması enteresan değil mi !?" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA TOPLANTISINDA YER ALDI

Ayrıca Abdullah Ayaz, Süper Kupa için gerçekleştirilen organizasyon toplantısında yer aldı ve en baş köşede görüntülendi.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz, mühendis ve mimar olarak kariyerine devam etmektedir. Daha önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Ayaz, şu anda AKP'nin Üsküdar Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, ilköğrenimini Üsküdar Selimiye İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Ayaz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli olan Ayaz, aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Ayaz, mesleki, eğitim, spor, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Bu kuruluşlardan bazıları şunlar:

- Mimarlar Odası

- Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

- İ.B.B. Gençlik Meclisi Kurucu Üyeliği ve Şehir Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı

2002 yılından itibaren siyasi çalışmalarda bulunan Abdullah Ayaz, çeşitli görevlerde yer almıştır. Siyasi kariyerindeki bazı görevleri ise şunlardır:

- AK Parti Yeditepe Üniversitesi Başkanlığı

- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni