Hacıosmanoğlu yönetiminin arkasındaki gölge adamı açıkladı

Süper Lig’de 2. Hafta heyecanı devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan flaş bir karar geldi.

Bu hafta içinde Avrupa liglerinde play-off oynayacak olan temsilcilerimizden Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor’un Süper Lig’in 3. Haftasında oynayacağı maçları erteledi.

Bir diğer play-off oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş ise 3. Haftayı BAY geçecek.

TFF’nin bu kararı genel olarak futbolseverleri memnun ederken yorumcu Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia geldi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İSTEDİ HACIOSMANOĞLU ONAYLADI

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı görüşmeyi hatırlatan Serdar Ali Çelikler erteleme teklifinin Gümüşdağ’ın istediğini ve Hacıosmanoğlu’nun onayladığını iddia etti.

ANLAŞAMADILAR

Çelikler ayrıca alınan bu karara Galatasaray'ın "evet" Trabzonspor'un "hayır" dediğini Beşiktaş'ın ise çekimser kaldığını ifade etti.

FENERBAHÇE'DEN ŞARTLI EVET

Çelikler play-off oynamadan Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe’nin ise son 16 turuna kalmaları halinde maçlarının ertelenmesini istediklerini belirterek rakiplerine yapılan bu iyiliğe şartlı evet dediğini aktardı.

GÖLGE ADAM GÜMÜŞDAĞ

Çelikler son olarak Mehmet Büyükekşi yönetiminin gölge adamı olarak anılan Göksel Gümüşdağ’ın Hacıosmanoğlu yönetiminde de aynı vaziyette olduğunu ifade etti.

Çelikler açıklamasında "Ben şunu anladım Göksel Gümüşdağ, TFF'nin gölge adam olma yolunda devam ediyor. Daha önce Mehmet Büyükekşi'nin işlerine karışıyordu. Şimdi de Hacıosmanoğlu'nun koalisyonlu Federasyonunda önemli rol oynamayı sürdürüyor. Lobisi sağlam demek ki" dedi.