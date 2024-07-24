Hacıosmanoğlu'na Galatasaray engeli

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında toplanan TFF yönetim kurulu yabancı kuralında değişikliğe gitti.

Alınan karar sonucunda 12 olan yabancı oyuncu sayısı da 14’e çıkarılırken 8+3 sistemi de kaldırıldı.

MAVİ KART UYGULAMASI KALKIYOR

Aynı zamanda ‘Mavi Kart’ kuralına kaldırmaya karar veren TFF önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

TFF’nin bu kararı sonrası harekete geçen Galatasaray karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Mavi Kart uygulaması sayesinde Kerem Demirbay’ı yabancı kuralına takılmadan oynatan sarı-kırmızılılar kazanılmış hakların kaybedilmeyeceğini öne sürecek.