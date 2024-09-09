Hacıosmanoğlu’nu Manisa’da şaşırtan manzara

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın tesislerini ziyaret etti. Hacıosmanoğlu burada çok şaşırdığı bir manzarayla karşılaştı. Hacıosmanoğlu, karşılaştığı manzaranın Türk futboluna yakışmadığını söyledi. Başkan Hacıosmanoğlu, tesise girerken hendeğin üzerinden atlamak zorunda kaldı.

Manisa FK yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ağırladı. Geçtiğimiz ay MASKİ ekipleri tarafından tesisin etrafında başlatılan kazı çalışmaları nedeniyle tesise, açılan hendeğin üzerinden atlayarak giren Hacıosmanoğlu, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, yeni yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları tarafından karşılandı.

Tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Sabah engellerin üzerinden atlayarak geldik, bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin. Biz de yetkililerle ilgili bu konuda görüşme yapacağız" dedi.