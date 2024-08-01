Hacıosmanoğlu’nun Fenerbahçe’ye yapacağı kıyağı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da düzenlenen olağan seçimli mali genel kurul toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu başkan olarak seçildi.

"ALİ KOÇ HAKLI"

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından Hacıosmanoğlu hakkında bazı iddialarda bulundu. Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk futbol sistemine meydan okuduğunu ve bu konuda haklı olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR"

Kütahyalı ayrıca, TFF'nin Fenerbahçe'yi dışlayamayacağını ve bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağını öne sürdü.

Kütahyalı, Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe düşmanı olarak görülmesine rağmen ters bir manevra yapılacağını ve Galatasaray'ın şampiyonluğu unutması gerektiğini ifade etti.

Kütahyalı, gelecek sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçlarda hakem hatalarının Hacıosmanoğlu'nu hedef alacağını belirtti. Fenerbahçe'nin "Trabzon'un çocuğu iş başında" diyeceğini, Trabzon halkının ise "Kendi şehrinin haklarını koruyamıyor" şeklinde tepki göstereceğini söyledi.

Kütahyalı, Galatasaray'ın bu durumdan memnun olmadığını ve Beşiktaş'ın da arafta kaldığını ekledi. Beşiktaş'ın, Büyükekşi'ye parmak sallama olayından dolayı biraz kızgın olduğunu da belirtti.