Hacıosmanoğlu'nun hangi takımı şampiyon yapacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.

HACIOSMANOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ

Yapılan oylama sonucunda 134 delegenin oyunu almayı başaran İbrahim Hacıosmanoğlu 129 oy alan Mehmet Büyükekşi’yi geçerek TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Hacıosmanoğlu’nun seçim zaferinin hemen ardından yaptığı konuşmada beyaz bir sayfa açacağını söylerken Rasim Ozan Kütahyalı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK"

Kütahyalı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını iddia etti.

Kütahyalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç’u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe’yi dışlayamaz. Fenerbahçe’yi kaybetmek istemezler. Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim"

SEÇİMDE BOŞ OY ATMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan seçimde ne Büyükekşi'yi ne de Hacıosmanoğlu'nu desteklemeyerek boş oy atmıştı.