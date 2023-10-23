Hacizli araç satışında yeni dönem: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" demişti. Yeni düzenlemenin nasıl işleyeceği ortaya çıktı.

Hacizli araç satışında yeni dönem: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Hacizli araç satışında şartların değiştiği ortaya çıktı. Bakan Tunç yeni uygulamanın 1 Kasım'da başlayacağını ifade etti. Bu araçların bazıları fiyat olarak piyasanın altında satılması ile biliniyor.

HACİZLİ MALLAR NASIL SATILACAK

Milliyet.com.tr’de yer alan bilgilere göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yedieminlerde bulunan ancak hukuken artık muhafazasına gerek kalmamış malların kamu ve tarafların menfaatleri gözetilerek tasfiyesine dair 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek bir uygulama getirildiğini açıkladı.

Düzenlemeyle birlikte muhafaza tedbirine hukuken gerek kalmamış malların bir takım hukuki istisnalar hariç ilk olarak borçlu, borçlu almadığı takdirde ise rehin hakkı sahibine imkân tanınarak tarafların haklarının korunması olduğunu açıkladı.

‘İHALE İLE SATIŞA SUNULACAK’

Mallar, tüm tarafların hakları korunarak elektronik satış ortamında yani internet üzerinden ihale yöntemi ile satışa sunulacak. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme 2 uygulamayı da kapsıyor olacak. Buna göre belirlenen yöntemlerle de alıcı bulmayan malların MKE A.Ş.’ye mülkiyet devri yapılarak, devir bedeli hak sahiplerine ödenecek. Öte yandan tüm bu süreç içerisinde mülkiyet devri yapılamayan mallar ise Türk Kızılay Derneği’ne bedelsiz olarak devredilecek.

Düzenleme değerlendirildiğinde yedieminlerde nedensiz şekilde çürüyen milli değerlerimizin ihale yöntemi ile satılması bu araçların sisteme geri dönmesini sağlayacaktır. Anlaşmazlık durumunda MKE’ye devri ise geri dönüşüm, kazanım ve ekonomi noktasında yararlı olacağı gibi son olarak Kızılay’a devri ise çürüyen bu değerlerin toplumsal fayda olarak geri dönüşünü sağlayacaktır.

PİYASADAN DAHA UCUZA MI SATILACAK

Motorlu taşıt olarak değerlendirildiğinde yedieminlerde bulunan ve online ihale yöntemi ile satışa sunulan araçlar, ticari ihale sistemlerinden farklı olarak birtakım bilgileri içermemektedir. Örneğin aracın değişen/boya bilgileri, varsa mekanik veya elektronik arızaları tespit edilemediğinden bu konudaki bilgiler sunulmamaktadır. Dolayısı ile fiyatın piyasa fiyatı veya daha düşük olması göreceli olacaktır. Bu kaynaktan otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız, bu kriterleri göz önünde bulundurarak satışa sunulacak otomobilleri değerlendirebilirler.

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