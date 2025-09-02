Hacze giden avukata saldırdı

Kaynak: DHA
Hacze giden avukata saldırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, hacze gittiği evde saldırıya uğradı. Avukata saldıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesinde Akse Mahallesinde meydana geldi. Avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı M.İ.K’nın evine haciz işlemini gerçekleştirmeye gitti. Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, haciz işlemi sırasında M.İ.K.’nın saldırısına uğradı.

Ümraniye’de çekiçli saldırı! “Abinin selamı var” kaydı şok etti!Ümraniye’de çekiçli saldırı! “Abinin selamı var” kaydı şok etti!

Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri de olay yerine gitti. Avukat Çiftçi, beraberindekilerle hastaneye giderek darp raporu alıp şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son Haberler
Tost ekmeklerinde pestisite rastlandı!
Tost ekmeklerinde pestisite rastlandı!
Özgür Özel canlı yayında açıklama yapıyor
Özgür Özel canlı yayında açıklama yapıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürprizi! İki efsaneye teklif yapıldı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürprizi! İki efsaneye teklif yapıldı
Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını belirleyecek ismi açıkladı... Özgür Özel'in duymak istemeyeceği kehanet!
Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını belirleyecek ismi açıkladı... Özgür Özel'in duymak istemeyeceği kehanet!
Larin'in yeni takımı belli oldu
Larin'in yeni takımı belli oldu