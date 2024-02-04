Haddini bilmeyene bildirirler atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Haddini bilmeyene bildirirler atasözünün anlamı nedir?
Haddini bilmeyene bildirirler atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Haddini bilmeyene bildirirler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; 'Yetkili olmadığı konularda ahkam kesenler,hak ettikleri durumlarla mutlaka karşılaşacaktır' anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Had bildirmek ise sert bir karşılıkla utanmaz kişiyi uslandırmak, yola getirmek ve cezalandırmak anlatılmak istenmektedir.

HADDİNİ BİLMEYENE BİLDİRİRLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Derste hadsiz hadsiz konuşunca öğretmen ağzının payını verdi, haddini bilmeyene böyle bildirirler işte..."

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