Hadise başroldeydi! Dizi yere çakıldı

"Esas Oğlan", Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı bir yapım olarak dijital platformda yerini aldı. Yüksek beklentilerle karşılanan bu dizi, aldığı düşük puanlarla büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

ATEŞLİ SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

8 bölümlük dizi, yayınlandığı dönemde çok konuşulmuş, özellikle de ateşli sahneleriyle dikkat çekmişti. Fakat IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan alarak, dijital platformun en düşük puanlı yapımları arasına girdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bu düşük puan, dizinin sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalmasına yol açtı. Kullanıcılar, "Müstehcenlik de kurtaramadı" ve "Ateşli sahneler de kurtaramadı" gibi yorumlarla dizinin başarısızlığını vurguladı. Hatta, Hadise'nin yer aldığı dizi fragmanı TikTok'ta sansürlenmekle kalmadı, bu durum da dizinin adından söz ettirdiği bir başka olay oldu.

SİHİRLİ ANNEM’İN ARDINDAN...

Ayrıca, "Esas Oğlan", uzun yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem' dizisinin ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" olarak anıldı. 'Sihirli Annem' 1,3 puanla birinci sırada yer alırken, "Esas Oğlan" 2 puanla ikinci sırada kaldı.