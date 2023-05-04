Hadise dans ederken kendinden geçti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkıcı Feryat, cesur kıyafetleri ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de 14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği bir videoyu yayınladı. Şarkıcının iki parçadan oluşan dekolteli kıyafetiyle kalça dansı yapan Hadise'nin videosu kısa sürede 195 binden fazla beğeni aldı.

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeliğini yapan Hadise, çekimlere de devam ediyor.