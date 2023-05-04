Hadise dans ederken kendinden geçti

Konserlerin yanı sıra O Ses Türkiye Rap'in çekimlerine başlayan Hadise, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti. Şarkıcının kıyafeti kadar dansı da dikkat çekti

Hadise dans ederken kendinden geçti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkıcı Feryat, cesur kıyafetleri ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

ekran-goruntusu-2023-05-04-101151.png

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de 14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği bir videoyu yayınladı. Şarkıcının iki parçadan oluşan dekolteli kıyafetiyle kalça dansı yapan Hadise'nin videosu kısa sürede 195 binden fazla beğeni aldı.

ekran-goruntusu-2023-05-04-101234.png

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeliğini yapan Hadise, çekimlere de devam ediyor.

İlgili Haberler
Hadise sosyal medyayı paylaşımıyla salladı. Konuşurlar ardımdan
Hadise Küba’da kafa dinleyecek
Deniz Seki'nin fotoşoplu fotoğrafı olay oldu! Görenler Hadise sandı
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku
Hadise yeni küvet pozlarıyla hayranlarına teşekkür etti
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu Sağlık
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor Güncel
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı Spor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku