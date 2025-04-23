Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi! Kız kardeşi anlattı

Esas Oğlan'da beraber başrolde yer alan, Hadise ve Seda Bakan arası iddialara göre açıldı. Derya Açıkgöz çıkan iddiaları bu sözlerle doğruladı.

Hadise’nin, Seda Bakan’lı pozlarını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekerken iddiaya göre, Seda Bakan da Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz’ü sildi. Peki Hadise ile Seda Bakan’ın arası neden açıldı?

Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine yanıt verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi.

Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” dedi.

HADİSE'Yİ ELEŞTİREN YORUMU BEĞENMİŞTİ

Öte yandan akla Seda Bakan'ın Esas Oğlan'a dair yapılan bir yorumu beğenmesi dikkat çekmişti.

Bakan, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti. Hadise ile arasında kriz olduğu iddia edilen Bakan, "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu beğenmediğini söylemişti.