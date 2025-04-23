Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi! Kız kardeşi anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi! Kız kardeşi anlattı

Ünlü şarkıcı Hadise ile Seda Bakan’ın arasına kara kedi girdi. "Esas Oğlan" dizisinde birlikte rol alan ikilinin iddialara göre arası bozuldu.

Esas Oğlan'da beraber başrolde yer alan, Hadise ve Seda Bakan arası iddialara göre açıldı. Derya Açıkgöz çıkan iddiaları bu sözlerle doğruladı.

Hadise’nin, Seda Bakan’lı pozlarını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekerken iddiaya göre, Seda Bakan da Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz’ü sildi. Peki Hadise ile Seda Bakan’ın arası neden açıldı?

1200xauto-001.webp

Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine yanıt verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi.

Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” dedi.

kii.webp

HADİSE'Yİ ELEŞTİREN YORUMU BEĞENMİŞTİ

Öte yandan akla Seda Bakan'ın Esas Oğlan'a dair yapılan bir yorumu beğenmesi dikkat çekmişti.

Bakan, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti. Hadise ile arasında kriz olduğu iddia edilen Bakan, "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu beğenmediğini söylemişti.

Son Haberler
AJet’ten 23 Nisan sürprizi: Çocuk biletleri yarı fiyatına!
AJet’ten 23 Nisan kampanyası
İstanbul'da deprem!
İstanbul'da deprem!
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi! İlk defa çelenk üzeri yazı yazıldı
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi!
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…