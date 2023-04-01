RTÜK mağduru Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne destek. Beni artık hiç şaşırtmıyor

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti adlı dizi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan şiddet içerikli sahnesi nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

RTÜK'ün kararına göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde, 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verildi.

HADİSE'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Kendisi de klibine getirilen yasak üzerinden RTÜK mağduru olan Hadise, Kızılcık Şerbeti dizisine verilen ceza kararına tepki gösterdi. Verilen cezaya şaşırmadığını söyleyen şarkıcı ne olursa olsun bu tarz cezalandırmalarla kadına şiddetin durdurulamayacağını söyledi.

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI:

"2018 yılında Sıfır Tolerans klibine vurulan erotik damgası ve tv kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zaman da susmadım yine susmuyorum!

Kızılcık Şerbet'i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum.

Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile..."