Hadise sahnede hüngür hüngür ağladı

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve son olarak "Sevmiyo" isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan sevilen sanatçı Hadise, dün akşam Bursa'da sahneye çıktı. Şıklığıyla göz kamaştıran Hadise, kendisini dinlemeye gelen annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

"HAYATIMDA NE YAPTIYSAM İLK ANNEM İÇİN YAPTIM"

Sahneye siyah bir elbiseyle çıkan Hadise, peş peşe sevilen şarkılarını söyledi. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden ünlü isim, kendisini dinlemeye gelen annesi hakkında konuştu.

Pop Bizde'de yayınlanan görüntüde, sahnede gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Hadise, "Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım, her zaman. Önce o, sonra ben. Ve bu hep böyle olacak. Anneciğim seni seviyorum, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.