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Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi. Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

Şarkıcı Seren Serengil, meslektaşı Hadise'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. İşlemlerinin ardından açıklama yapan Serengil'in, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:33
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Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil 3 saat ifade verdi

Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi. Ebru Gündeş'i tanık gösterdi
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Şarkıcı Hadise bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Seren Serengil, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Basın Suçları savcısına ifade verdi. Ünlü şarkıcının ifadesi yaklaşık üç saat sürdü.

TANIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan Seren Serengil, Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söylerken, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" dedi.

"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Beyi'n eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" açıklamasını yaptı.

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